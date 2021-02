Sci alpino, Cortina 2021: Corinne Suter non sbaglia un colpo. Italia, hai fatto il massimo possibile. Sogniamo con Paris (Di sabato 13 febbraio 2021) Due atlete, quattro medaglie, doppietta d’oro in velocità. E primo posto nel medagliere. Ampiamente prevedibile alla vigilia, ma intanto è realtà. La Svizzera gongola, infrange tabù antichi, si gode le sue campionesse e domani, con la discesa maschile, potrà rimpinguare il bottino grazie a Beat Feuz, grande rivale di Dominik Paris sulla Vertigine. Ne parleremo. Il Mondiale di Cortina 2021, iniziato tra rinvii, neve e nebbia, chiuderà domenica 14 febbraio la prima settimana con la discesa maschile, ma parla rossocrociato, anche se le due protagoniste assolute, Lara Gut e Corinne Suter, sono rispettivamente di madrelingua Italiana e tedesca. Oggi il sole ha illuminato il passaggio più spettacolare del circuito mondiale, lo “schuss delle Tofane” e lanciato idealmente ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Due atlete, quattro medaglie, doppietta d’oro in velocità. E primo posto nel medagliere. Ampiamente prevedibile alla vigilia, ma intanto è realtà. La Svizzera gongola, infrange tabù antichi, si gode le sue campionesse e domani, con la discesa maschile, potrà rimpinguare il bottino grazie a Beat Feuz, grande rivale di Dominiksulla Vertigine. Ne parleremo. Il Mondiale di, iniziato tra rinvii, neve e nebbia, chiuderà domenica 14 febbraio la prima settimana con la discesa maschile, ma parla rossocrociato, anche se le due protagoniste assolute, Lara Gut e, sono rispettivamente di madrelinguana e tedesca. Oggi il sole ha illuminato il passaggio più spettacolare del circuito mondiale, lo “schuss delle Tofane” e lanciato idealmente ...

