Sci alpino, Corinne Suter: “Ho attaccato fin da subito. Giornata straordinaria” (Di sabato 13 febbraio 2021) Corinne Suter ha trionfato nella discesa libera dei Mondiali di Cortina 2021. La svizzera è alla seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento conquistato in superG. Al termine della gara odierna l’elvetica ha proprio fatto un parallelo con la prova di giovedì: “Rispetto al superG ho deciso di spingere fin da subito al 100% e di attaccare tanto e alla fine ha pagato”. Grandissima la felicità per Suter, che regala alla Svizzera il secondo oro di questo Mondiale, dopo quello conquistato da Lara Gut-Behrami proprio in superG: “Sono davvero felicissima, oggi è davvero un giorno straordinario”. I Mondiali di Cortina continuano domani con la discesa libera maschile, mentre la prossima gara femminile sarà la combinata di lunedì, dove la Svizzera sogna una clamorosa tripletta d’oro visto che Michelle Gisin e ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)ha trionfato nella discesa libera dei Mondiali di Cortina 2021. La svizzera è alla seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l’argento conquistato in superG. Al termine della gara odierna l’elvetica ha proprio fatto un parallelo con la prova di giovedì: “Rispetto al superG ho deciso di spingere fin daal 100% e di attaccare tanto e alla fine ha pagato”. Grandissima la felicità per, che regala alla Svizzera il secondo oro di questo Mondiale, dopo quello conquistato da Lara Gut-Behrami proprio in superG: “Sono davvero felicissima, oggi è davvero un giorno straordinario”. I Mondiali di Cortina continuano domani con la discesa libera maschile, mentre la prossima gara femminile sarà la combinata di lunedì, dove la Svizzera sogna una clamorosa tripletta d’oro visto che Michelle Gisin e ...

