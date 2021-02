Sci alpino, Coppa Europa 2021: l’austriaca Moerzinger vince il gigante di Berchtesgaden. Indietro le azzurre (Di sabato 13 febbraio 2021) Elisa Moerzinger ha vinto il gigante di Coppa Europa a Berchtesgaden. Una bella rimonta per la sciatrice dell’austriaca nella seconda manche, recuperando dalla settima posizione fino alla vittoria con 49 centesimi di vantaggio sulla svizzera Simone Wild. Terzo posto per la tedesca Jessica Hilzinger, che ha accusato un ritardo di 62 centesimi dalla vetta. Quarta la slovena Neja Dvornik (+0.66), che ha preceduto la norvegese Marte Monsen (+0.78) e la connazionale Andreja Slokar (+0.81). Settimo posto l’austriaca Katharina Huber (+0.88), davanti alla svedese Hilma Loevblom (+1.06), alla svizzera Selina Egloff (+1.09) e la norvegese Andrine Maarstoel (+1.16). La migliore delle azzurre è stata Maria Luisa Matilde Bertani, diciannovesima a 1.71 e davanti ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Elisaha vinto ildi. Una bella rimonta per la sciatrice delnella seconda manche, recuperando dalla settima posizione fino alla vittoria con 49 centesimi di vantaggio sulla svizzera Simone Wild. Terzo posto per la tedesca Jessica Hilzinger, che ha accusato un ritardo di 62 centesimi dalla vetta. Quarta la slovena Neja Dvornik (+0.66), che ha preceduto la norvegese Marte Monsen (+0.78) e la connazionale Andreja Slokar (+0.81). Settimo postoKatharina Huber (+0.88), davanti alla svedese Hilma Loevblom (+1.06), alla svizzera Selina Egloff (+1.09) e la norvegese Andrine Maarstoel (+1.16). La migliore delleè stata Maria Luisa Matilde Bertani, diciannovesima a 1.71 e davanti ...

GDF : Domani mattina a Cortina d’Ampezzo, in occasione dei Mondiali di Sci alpino di “Cortina 2021”, ci sarà un’esibizion… - Gazzetta_it : #sci @Cortina2021 Alle 18 diretta video con la Brignone. Mandate le domande per Fede! - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - Laemmedimarco : RT @realpeppons: Per scoprire il titolo, dovete ascoltare tutta la puntata, non ve ne pentirete. In mezzo qualche gufata di troppo sul biat… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova discesa in DIRETTA: Dominik Paris si mette in vetta! Innerhofer non forza - #alpino… -