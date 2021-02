Scarcerato per fine pena il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria, detto «Bin Laden» (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ stato Scarcerato, per fine pena, il boss dei clan dei Casalesi Pasquale Zagaria, detto «Bin Laden», fratello del capoclan Michele Zagaria. A seguito del ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati... Leggi su feedpress.me (Di sabato 13 febbraio 2021) E’ stato, per, ildei clan dei«Bin», fratello del capoclan Michele. A seguito del ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati...

fattoquotidiano : Il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria torna libero: è stato scarcerato per fine pena - Corriere : Scarcerato il boss Pasquale Zagaria: era già ai domiciliari per l’emergenza Covid - Corriere : Scarcerato il boss Zagaria: era già ai domiciliari per il Covid - IPibia : E noi pensiamo a #Draghi e ai #cavalieridellapoltronarotonda Viva l'Italia. Scarcerato per fine pena il boss Pasqua… - pleporace : Da @ilriformista 'Scarcerato indagato dell'inchiesta Basso Profilo' Quella di Cesa per intenderci. 'Gratteri l'avev… -