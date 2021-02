Sardegna | Franceschini | ' appena restaurati Giganti Mont' e Prama torneranno a Cabras*

(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Siamo consapevoli dello straordinario valore del complesso scultoreo di'e, e del profondo legame con la comunità, per la quale rappresenta una grande opportunità di sviluppo. Non so come sia possibile immaginare che una voltanon ritornino a Cabras: sarebbe in contraddizione con tutto il percorso promosso dal Ministero negli ultimi anni. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro al Comune di Cabras per fare un nuovo museo proprio per ospitare ie sottoscritto un accordo di valorizzazione che punta a promuovere il Sinis e a riportarvi la quasi totalità dell'intero complesso scultore. Accordo nel quale si indica l'obiettivo di istituire una Fondazione, non a caso lo strumento più inclusivo e condiviso con il territorio che abbiamo a disposizione, poiché prevede la ...

In 400 al sit - in per i Giganti. Ora si attende il ministro Franceschini La grande manifestazione di protesta a Cabras Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli dello straordinario valore del complesso scultoreo di Mont'e Prama, e del profondo legame con la ... Polizia schierata davanti al museo per non farci entrare la soprintendenza, manifestazione per non far uscire statue a cui serve un restauro... cosa succede in Sardegna attorno ai Giganti di Mont'e Pr ...