Sara Carbonero tranquillizza tutti: “Intervento riuscito, sono già a casa” (Di sabato 13 febbraio 2021) Sara Carbonero è stata ricoverata in ospedale il 5 febbraio, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 37 ° compleanno. La giornalista si è dovuta sottoporre nuovamente ad un'operazione per una recidiva del cancro alle ovaie trovato nel maggio 2019, per la quale era stat ricoverata nel centro medico di Madrid per una settimana.caption id="attachment 112089" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionDopo l'Intervento Sara Carbonero è stata dimessa ed ha potuto lasciare la clinica accompagnata dal marito, Iker Casillas, con il quale è tornata a casa. La giornalista non ha fornito dettagli sulla sua operazione, ma dopo il suo arrivo a casa ha voluto mandare un messaggio a oltre 2,8 milioni di follower su Instagram: "Già a casa dopo aver superato con ... Leggi su golssip (Di sabato 13 febbraio 2021)è stata ricoverata in ospedale il 5 febbraio, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 37 ° compleanno. La giornalista si è dovuta sottoporre nuovamente ad un'operazione per una recidiva del cancro alle ovaie trovato nel maggio 2019, per la quale era stat ricoverata nel centro medico di Madrid per una settimana.caption id="attachment 112089" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionDopo l'è stata dimessa ed ha potuto lasciare la clinica accompagnata dal marito, Iker Casillas, con il quale è tornata a. La giornalista non ha fornito dettagli sulla sua operazione, ma dopo il suo arrivo aha voluto mandare un messaggio a oltre 2,8 milioni di follower su Instagram: "Già adopo aver superato con ...

girlwithcazzo : RT @MarcoReNer_azz: Una preghiera di speranza x Sara Carbonero che ha avuto una ricaduta x il cancro ovarico maligno riscontrato già nel 20… - Radio105 : Forza, Sara! #SaraCarbonero #IkerCasillas #12febbraio #Radio105 - lillydessi : Sara Carbonero di nuovo in lotta contro il tumore: ricoverata per una recidiva - TGCOM - lillydessi : Sara Carbonero, la moglie di Casillas di nuovo in ospedale per un tumore - DiLei Vip - lillydessi : Sara Carbonero, la giornalista di nuovo ricoverata per una recidiva del tumore alle ovaie -