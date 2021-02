San Valentino, boom di truffe sui regali online (Di sabato 13 febbraio 2021) Nell'ultimo mese c'è stata un'impennata dei tentativi di truffa informatica a 'tema' San Valentino (IDEE MENU- DOLCI ROMANTICI), con oltre 400 campagne di mail di phishing, quelle in cui si cerca di indurre l'utente a cliccare su link pericolosi. Lo ha rilevato Check Point Research, secondo cui la cifra è in aumento rispetto allo scorso anno Nell'ultimo mese, scrivono gli esperti sul blog della compagnia, c'è stato anche un aumento del 29% rispetto al gennaio 2020 dei domini registrati, e su oltre 23mila presi in considerazione 523 erano 'sospetti'.Aumentano le truffe durante il coronavirus La maggior parte delle truffe di phishing sono focalizzate sulla frode all'acquirente, in cui si cerca di attirare l'utente con offerte a prezzi molto bassi di possibili regali. "Abbiamo studiato le truffe nello ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 febbraio 2021) Nell'ultimo mese c'è stata un'impennata dei tentativi di truffa informatica a 'tema' San(IDEE MENU- DOLCI ROMANTICI), con oltre 400 campagne di mail di phishing, quelle in cui si cerca di indurre l'utente a cliccare su link pericolosi. Lo ha rilevato Check Point Research, secondo cui la cifra è in aumento rispetto allo scorso anno Nell'ultimo mese, scrivono gli esperti sul blog della compagnia, c'è stato anche un aumento del 29% rispetto al gennaio 2020 dei domini registrati, e su oltre 23mila presi in considerazione 523 erano 'sospetti'.Aumentano ledurante il coronavirus La maggior parte delledi phishing sono focalizzate sulla frode all'acquirente, in cui si cerca di attirare l'utente con offerte a prezzi molto bassi di possibili. "Abbiamo studiato lenello ...

