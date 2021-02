Sampdoria | Keita | «Devo fare di più Voglio portare in alto la squadra»

(Di sabato 13 febbraio 2021)Balde pensa solo al presente e agli obiettivi da raggiungere con la: le parole dell’attaccante blucerchiatoBalde ha voglia di stupire, trascinare lail più inpossibile e poi penserà al futuro. L’attaccante blucerchiato si racconta a La Gazzetta dello Sport. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 VOGLIA – «Sono sincero.di più. Non mi accontento mai, anche se voi dite che ora faccio gol e sto bene. Sono qui per migliorarmi ogni giorno, poimo i conti a fine stagione. Ora mi interessa sololain», BILANCIO – «Considerando la positività e un infortunio, il bilancio è positivo. Le difficoltà servono ...

Balde pensa solo al presente e agli obiettivi da raggiungere con la: le parole dell'attaccante blucerchiatoBalde ha voglia di stupire, trascinare lail più in alto possibile e poi penserà al futuro. L'attaccante blucerchiato si racconta a La Gazzetta dello Sport. LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA ...Così Claudio Ranieri tecnico dellaai canali del club parla della sfida di domenica con ... In attacco invece la coppia formata dae Quagliarella. Potrebbe esserci poi la novità della ...Contro la Fiorentina Damsgaard si scalda per un posto da titolare: Ranieri sta pensando a chi può lasciargli il posto nell'undici della Sampdoria ...Keita Balde è il vero valore aggiunto della Sampdoria nel nuovo anno: il senegalese, il cui riscatto è in dubbio, non si accontenta mai ...