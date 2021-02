Salto con gli sci: il ritorno di Ryoyu Kobayashi. Rimonta vincente del giapponese a Zakopane su Stekala e Lindvik (Di sabato 13 febbraio 2021) Ryoyu Kobayashi è tornato. I segnali c’erano già stati nelle scorse settimane, ma è oggi che si compie il ritorno alla vittoria del giapponese, dominatore assoluto della Coppa del Mondo nella stagione 2018-2019 con annesso Grande Slam sui Quattro Trampolini. A Zakopane, Kobayashi coglie la sua vittoria numero 17, raggiungendo una leggenda del Paese, Noriaki Kasai, e segna anche il primo urrà del Giappone nella città polacca. Dopo aver chiuso al quarto posto la prima serie (136.5 metri e 133.8 punti), non è nemmeno il migliore nella seconda (anzi, è il terzo, con i suoi 134.5 metri e 135.1 punti), ma una serie di circostanze fa sì che il suo 268.9 sia vincente. Dopo di lui, salta il polacco Andrzej Stekala, terzo nella prima serie (137 metri e 134.6 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)è tornato. I segnali c’erano già stati nelle scorse settimane, ma è oggi che si compie ilalla vittoria del, dominatore assoluto della Coppa del Mondo nella stagione 2018-2019 con annesso Grande Slam sui Quattro Trampolini. Acoglie la sua vittoria numero 17, raggiungendo una leggenda del Paese, Noriaki Kasai, e segna anche il primo urrà del Giappone nella città polacca. Dopo aver chiuso al quarto posto la prima serie (136.5 metri e 133.8 punti), non è nemmeno il migliore nella seconda (anzi, è il terzo, con i suoi 134.5 metri e 135.1 punti), ma una serie di circostanze fa sì che il suo 268.9 sia. Dopo di lui, salta il polacco Andrzej, terzo nella prima serie (137 metri e 134.6 ...

