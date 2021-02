Salerno | è corsa al vaccino tra gli over 80 | 120 prenotazioni Oggi il via VIDEO

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Terminate le vaccinazioni al personale dell’Asl e dell’Azienda Ospedaliera, ha preso il via questa mattina presso l’ospedale in località San Leonardo la campagna di prevenzione destinata agli ultra ottantenni. Sono state 120 le, tra i quali anche otto ultranovantenni. Nonostante l’abbassamento brusco delle temperature, che alla vigilia aveva fatto temere per eventuali defezioni, in realtà l’azienda ha registrato massima adesione ed anche entusiasmo degli anziani a sottoporsi al. Nel commentare l’iniziativa in corso da questa mattina presso l’azienda, il direttore generale Vincenzo D’Amato non ha nascosto le sue preoccupazioni anche per le misure di prevenzione da tenere molto alte e la considerazione della necessità di prevedere anche una necessaria fase di accoglienza ed ...

