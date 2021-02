Sackboy A Big Adventure è il gioco preferito da Ariana Grande, come citato nel suo brano Six Thirty (Di sabato 13 febbraio 2021) Ariana Grande è una delle cantanti più famose degli ultimi tempi ma, a quanto pare, è anche una Grande appassionata di videogiochi. In un recente livestream, Ariana ha rivelato che uno dei suoi giochi preferiti non è altro che Sackboy A Big Adventure per PlayStation 5. Tanto amato, da essere il titolo impresso nella sua mente quando canta il suo ultimo brano, Six Thirty. Se avete ascoltato la canzone in questione, potreste aver notato un passo della musica che recita "What you gon' do when I'm bored, and I wanna play video games at 2 AM?", tradotto in "Cosa farai quando mi annoierò e vorrò giocare ai videogiochi alle due di notte?". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 13 febbraio 2021)è una delle cantanti più famose degli ultimi tempi ma, a quanto pare, è anche unaappassionata di videogiochi. In un recente livestream,ha rivelato che uno dei suoi giochi preferiti non è altro cheA Bigper PlayStation 5. Tanto amato, da essere il titolo impresso nella sua mente quando canta il suo ultimo, Six. Se avete ascoltato la canzone in questione, potreste aver notato un passo della musica che recita "What you gon' do when I'm bored, and I wanna play video games at 2 AM?", tradotto in "Cosa farai quando mi annoierò e vorrò giocare ai videogiochi alle due di notte?". Leggi altro...

