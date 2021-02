MoliPietro : Roversano (Cesena) – Aumenta la paura per Tiziana Tartarotti scomparsa da 4 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Roversano Cesena

CesenaToday

da lunedì notte era scattata una vera e propria task force: Vigili del fuoco, Polizia, ... partendo da via. Per le ricerche sono state impegate circa cento unità tra personale ...Le primissime ricerche sono partite intorno alle 23 di lunedì nella zona die sono ... Gli inquirenti hanno battuto il territorio a 360 gradi, confermano dal commissariato di, ma in ...Ovviamente con il passare delle ore aumenta la paura e le ricerche si stanno estendendo anche lungo il fiume Savio. Non ci sono purtroppo novità nelle ricerche che riguardano la 68enne sparita nel nul ...Forze dell’ordine in azione nel tentativo di ritrovare la donna scomparsa da più di 4 giorni. Tiziana Tartarotti ha comp ...