Rosina Carsetti: le intercettazioni che hanno incastrato Arianna Orazi (Di sabato 13 febbraio 2021) Arianna Orazi ed Enea Simonetti sono stati arrestati nella tarda mattinata di ieri. E dopo quasi 2 mesi di indagini, durante le quali il procuratore Giovanni Giorgio non ha mai voluto sbilanciarsi né dare delucidazioni, vengono ora disvelati importanti dettagli dei quali era già al corrente la procura. Il quotidiano Cronache Maceratesi riporta infatti che da alcune chat tra Enea e la madre, emerge come gli autori del reato siano proprio loro due. Parole come: "Vieni a casa, ho studiato il piano", o "ho commesso tre errori". E ancora: "Non parlare di incidente. Uno strozzamento non verrà mai considerato tale". Su quest'ultima frase bisogna fare molta attenzione: il messaggio è stato inviato in un momento antecedente all'autopsia, come faceva Arianna a sapere che Rosina era morta soffocata, se lei stessa ha detto di ...

