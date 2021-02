Roma-Udinese | i convocati di Luca Gotti | c’è De Paul | assente Pereyra

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nella giornata di domani l’, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, sarà impegnato nella trasferta dell’Olimpico contro lanel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero, alla vigilia di questa importante sfida, ha diramato la lista dei ventidue, tra i quali figura Rodrigo De, invece, Roberto. Ecco l’elenco completo: Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet; Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar: Centrocampisti: Makengo, De, Walace, Arslan, Micin; Attaccanti: Okaka, Deulofeu, Braaf, Nestorovski, Llorente. SportFace.

OfficialASRoma : ?? Quella di domani sarà la sfida numero 100 tra #ASRoma e Udinese in tutte le competizioni ?? 10 statistiche su… - sportface2016 : #SerieA | #RomaUdinese, i convocati di Luca #Gotti: c'è #DePaul, assente #Pereyra - VoceGiallorossa : ?@OfficialASRoma-@Udinese_1896 - Le probabili formazioni. GRAFICA! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #RomaUdinese… - ValeRossignoli : RT @OfficialASRoma: ?? Quella di domani sarà la sfida numero 100 tra #ASRoma e Udinese in tutte le competizioni ?? 10 statistiche su #RomaUd… - sportli26181512 : Udinese, Gotti: 'Roma spietata, ma all'andata...'. Poi elogia Fonseca: Udinese, Gotti: 'Roma spietata, ma all'andat… -

Pirlo CLASSIFICA: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Lazio e40; Napoli* e Atalanta 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa** 25;, Benevento** e Bologna** 24; Fiorentina 22; ...Le parole in conferenza stampa del tecnico dell'Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la ...Roma-Udinese, i convocati del tecnico bianconero Luca Gotti: c'è Rodrigo De Paul, assente Roberto Pereyra per il match della ventiduesima giornata ...Sul match contro i giallorossi: “È difficile prevedere la direzione che prenderà la gara. La Roma è una squadra composta da giocatori di qualità ed esperienza. Fonseca è riuscito a dare un’identità ch ...