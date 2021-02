Roma | musica a tutto volume e festa clandestina in casa | scattano le sanzioni

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ancora unascoperta ieri sera dai Carabinieri della StazionePiazza Farnese all’interno di un’abitazione nel cuore della Capitale. E’ successo in via dei Coronari, dove era stata segnalata la presenza di un party privato conad alto. E proprio nell’appartamento, i militari hanno sorpreso 7 persone intente a festeggiare, in violazione delle norme anti-Covid19. Leggi anche:, il “party clandestino” nel B&B a Prati: 15 giovani nei guai Laè stata immediatamente interrotta e i sette, di età compresa tra i 17 e i 47 anni, sono stati sanzionati amministrativamente. su Il Corriere della Città.

