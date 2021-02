Roma, incidente a Tor Bella Monaca: scontro tra auto e moto (Di sabato 13 febbraio 2021) Brutto incidente in via Aspertini, oggi pomeriggio, a Roma. Lo scontro è avvenuto tra un’auto ed una moto, nello specifico parliamo di una Yaris e un Honda 125, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma. L’incidente ha provocato due feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. Le linee 057,058 e 059 degli autobus in direzione Grotte Celoni/Ponte Mammolo/ via Mitelli sono state deviate proprio a causa dell’incidente. Foto dal gruppo Facebook “Quartiere Tor Bella Monaca” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Bruttoin via Aspertini, oggi pomeriggio, a. Loè avvenuto tra un’ed una, nello specifico parliamo di una Yaris e un Honda 125, nel quartiere di Tor. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale di. L’ha provocato due feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. Le linee 057,058 e 059 deglibus in direzione Grotte Celoni/Ponte Mammolo/ via Mitelli sono state deviate proprio a causa dell’. Foto dal gruppo Facebook “Quartiere Tor” su Il Corriere della Città.

