(Di sabato 13 febbraio 2021)a San, nota zona di movida di. Lalocale ha chiuso temporaneamente, come già accaduto lo scorso weekend, a causa del gran numero di persone. In...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, folla a San Lorenzo: polizia chiude piazza Immacolata - rep_roma : Coronavirus, folla nel centro di Roma. Vigili a San Lorenzo chiusa piazza Immacolata [aggiornamento delle 20:17] - ilmessaggeroit : Roma, folla a San Lorenzo: polizia chiude piazza Immacolata - crazybalzano : @rep_roma Se ci sono “folla” ed “assembramenti” vuol dire che il presunto piano non funziona e che le forze dell’or… - Notiziedi_it : Coronavirus, folla nel centro di Roma. Tifosi laziali si assembrano a Formello -

Ultime Notizie dalla rete : Roma folla

Il Messaggero

...locale ha transennato gli accessi principali a via Umberto I e via, consentendone la percorrenza solo da Prato della Valle direzione Liston. Risultato: dopo un iniziale smarrimento la...E applausi anche da una piccolache si era riunita dall'altro lato della piazza e che ha intonato anche un coro "Conte Conte" quando l'ex premier è entrato in macchina con la compagna lasciando ...Folla a San Lorenzo, nota zona di movida di Roma. La polizia locale ha chiuso temporaneamente piazza Immacolata, come già accaduto lo scorso weekend, a causa del gran numero di persone.Assembramento questo pomeriggio anche a Formello, dove 500 tifosi della Lazio - con più bandiere che mascherine correttamente indossate - si sono raduntati sfidando freddo e restrizioni anti-Covid per ...