Roma, è Musso l’obiettivo per la porta: affare da 25 milioni di euro (Di sabato 13 febbraio 2021) La priorità della Roma in vista del prossimo giugno è l’arrivo di una coppia di portieri affidabile che possa dare sicurezza al reparto arretrato e il general manager Pinto si sta già muovendo in tal senso. Negli ultimi anni tra i pali della porta giallorossa si sono alternati i vari Olsen, Pau Lopez e Mirante, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) La priorità dellain vista del prossimo giugno è l’arrivo di una coppia di portieri affidabile che possa dare sicurezza al reparto arretrato e il general manager Pinto si sta già muovendo in tal senso. Negli ultimi anni tra i pali dellagiallorossa si sono alternati i vari Olsen, Pau Lopez e Mirante, L'articolo

serieAnews_com : ??#Musso vicino alle 100 in #SerieA: poi #Inter o #Roma - forzaroma : Tra Udinese e mercato: c'è #Musso sulla strada della Roma #ASRoma - VoceGiallorossa : ?? Il filo di Roma-Udinese: Juan Musso ??? @MerKanT92 #ASRoma #RomaUdinese - EuropaCalcio : #Roma rivoluzione tra i pali: via #Mirante e #Lopez, piacciono #Musso e #Silvestri - #EuropaCalcio - Dalla_SerieA : Udinese, Gotti: “Preferirei Dzeko non giocasse domani. Pellegrini ha grande maturità. Musso? Non ne so niente” -… -