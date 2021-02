Rockstar | al lavoro sul trailer di GTA 6?

(Di sabato 13 febbraio 2021) Le ultime notizie in casalasciano pensare che, il team, potrebbe essere alsuldi GTA 6. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata, quando si muove, anche se di pochi centimetri, fa sempre rumore. Nelle ultime ore è apparsa una ricerca di personale da parte dello stesso team con sede a New York. Ricerca che lascia presagire la possibilità di avere nel prossimo futuro undedicato all’annuncio dell’attesissimo GTA 6. Scopriamo qualche dettaglio in più. Manca poco aldi GTA 6? Manca poco aldi GTA 6? A questa domanda potrebbe rispondere direttamenteGames che ha annunciato di essere alla ricerca (come potete vedere nell’immagine sottostante) di un “Cinematic gameplay capture ...

Games vanta già due team al lavoro sulle componenti online di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, dunque la ricerca di uno o più figure professionali di questo tipo fa ben sperare.