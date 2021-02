Roberto Speranza ha appena firmato le nuove ordinanza | cosa cambia da domani

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il ministro della Salutehaleordinanze che saranno valide a partire da domenica 14 febbraio. Quindi datutto, di nuovo. Vediamo i dettagli. Da domenica saranno chiusi bar e ristoranti anche a pranzo (resta consentito solo l’asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio), non si potrà uscire dal proprio comune di residenza e non potranno neanche riaprire gli impianti da sci, laddove era previsto. (Continua..) Leordinanze portano in arancione le tre regioni, Abruzzo (le province di Chieti e Pescara in zona rossa), Liguria, Toscana – e la provincia di Trento. La Sicilia passa in zona gialla da martedì 16, scaduta la vigente. Restano arancioni l’Umbria e la Provincia di ...

you_trend : ?? Ministro dell'università e della ricerca: Cristina Messa ?? Ministro della cultura: Dario Franceschini ?? Ministro… - Agenzia_Ansa : Patrizio Bianchi all'Istruzione, Dario Franceschini alla Cultura, Roberto Speranza alla Salute, Luciana Lamorgese a… - fattoquotidiano : Governo Draghi, il ministro alla Salute Roberto Speranza recita la formula del giuramento a memoria ma inverte due… - 270349 : RT @270349: Roberto Speranza ministro della Salute: quali speranze sull'abolizione dell'obbligo vaccinale? - isladecoco7 : RT @Libero_official: Sceglie di non leggere il dispositivo del #giuramento ma sbaglia a recitare la formula: la scivolone del ministro #Spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Speranza

... in cui siedono vicini Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti, Luigi Di Maio e Renato Brunetta, Maria Stella Gelmini e, per citare alcuni nomi. Dunque, 'consapevoli' di operare in un ...Il ministro della Salute,, in un post su Facebook annuncia di aver "appena firmato un'ordinanza". "La lotta alla pandemia non si ferma. La diffusione delle varianti Covid ci impone ...Test e isolamento anche per gli arrivi dall’Austria. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook annuncia di aver “appena firmato un’ordinanza”. “La lotta alla pandemia non si ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.532 nuovi casi positivi da coronavirus e 311 morti a causa della COVID-19 che porta il totale delle vittime a 93.356. Nella giornata di venerdì i c ...