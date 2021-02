Rivolta nei Cinquestelle, chiesto un nuovo voto su Rousseau. Ma Grillo si oppone Rabbia in chat: "Parlano solo i Di Maio boys" (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo aver appreso la lista dei ministri, e le deleghe dei ministeri, i consiglieri 5 Stelle lombardi si ritengono beffati dalla prima formulazione del quesito sul governo: e chiedono di rivotare. Ma Grillo: «Oggi si deve scegliere. O di qua o di là» Leggi su corriere (Di sabato 13 febbraio 2021) Dopo aver appreso la lista dei ministri, e le deleghe dei ministeri, i consiglieri 5 Stelle lombardi si ritengono beffati dalla prima formulazione del quesito sul governo: e chiedono di rivotare. Ma: «Oggi si deve scegliere. O di qua o di là»

