Rivelazioni | Trump si rifiutò di lanciare un appello per fermare l' assalto di Capitol Hill

(Di sabato 13 febbraio 2021) Un essere schifoso che se non andrà dietro le sbarre sarà solo per la complicità di molti repubblicani che lo hanno seguito nella sua follia e nemmeno dopo un tentativo di golpe pensano sia giusto ...

globalistIT : Nuove rivelazioni su questo lurido personaggio #Trump #CapitolHill -

Ultime Notizie dalla rete : Rivelazioni Trump

Globalist.it

"Beh, Kevin, immagino che queste persone siano più arrabbiate per le elezioni di quanto lo sia tu", ha detto, secondo i legislatori che sono stati informati sulla chiamata in seguito da ...clamorose. Ritmo infuocato. Un governo bellissimo" Rousseau Tribune "Un'inchiesta ..."Il saggio che Mario Draghi tiene sul comodino" The Daily Fact "Make Giuseppi Great Again" Donald...L’ex numero uno dell’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, racconta i retroscena della vicenda sfociata nelle sue dimissioni e chiede giustizia ...Una furiosa telefonata tra il presidente e il leader repubblicano della Camera Kevin McCarthy che gli aveva chiesto di intervenire ...