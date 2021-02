Rivela di essere lesbica | 13enne “bandita” dallo scuolabus Per l’autista si tratta di “linguaggio volgare”

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 13 febbraio 2021) Una ragazza di 13 anni afferma distata “” dal suosolo per aver pronunciato la frase “Sono”. Izzy Dieker è stata colpita dal divieto dopostata accusata di “” daldell’autobus. Izzy, che frequenta l’Americus School in Kansas, si è detta “sconvolta” per ilmento ricevuto. “Una volta tornata a casa, mio ??padre mi ha detto di aver ricevuto una telefonata dalla scuola per informarlo del divieto nei miei confronti solo per aver detto ‘Sono’ – spiega la giovane al Daily Star Online – Sono apertamentee tutta la mia classe lo sa”. L’adolescente prende l’autobus tutti i giorni per recarsi a scuola e poi ...