"Riunione alle 18". Truffa sul ministero di Beppe Grillo, il M5s esplode: tam-tam impazzito, subito fuori dal governo Draghi? (Di sabato 13 febbraio 2021) Rissa continua nel M5s. Ora, i grillini si sono resi conto di non aver strappato neppure il "super-ministero" per la Transizione ecologica, affidato al tecnico Roberto Cingolani. E pensare che su Rousseau il quesito posto per chiedere se stare, o meno, con Mario Draghi faceva leva proprio su quel super-ministero. Insomma, farsa nella farsa. E ora esplode la rivolta, con militanti ed esponenti grillini che chiedono di ripetere il voto su Rousseau. E lo statuto, per inciso, prevede che sia possibile, poiché i militanti hanno votato sulla fantomatica piattoforma Rousseau su un quesito, alla luce dei fatti, Truffaldino (potete leggere un approfondimento in questo articolo). Monta insomma la protesta. Nelle chat del M5s, in cui si legge che "siamo stati asfaltati". Poi le solite bordate di Alessandro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Rissa continua nel M5s. Ora, i grillini si sono resi conto di non aver strappato neppure il "super-" per la Transizione ecologica, affidato al tecnico Roberto Cingolani. E pensare che su Rousseau il quesito posto per chiedere se stare, o meno, con Mariofaceva leva proprio su quel super-. Insomma, farsa nella farsa. E orala rivolta, con militanti ed esponenti grillini che chiedono di ripetere il voto su Rousseau. E lo statuto, per inciso, prevede che sia possibile, poiché i militanti hanno votato sulla fantomatica piattoforma Rousseau su un quesito, alla luce dei fatti,ldino (potete leggere un approfondimento in questo articolo). Monta insomma la protesta. Nelle chat del M5s, in cui si legge che "siamo stati asfaltati". Poi le solite bordate di Alessandro ...

cfosseantani : RT @Libero_official: 'Il super-ministero Ecologico non c'è'. #M5s, monta la rivolta: in molti chiedono la ripetizione del voto su #Rousseau… - Libero_official : 'Il super-ministero Ecologico non c'è'. #M5s, monta la rivolta: in molti chiedono la ripetizione del voto su… - cangiova65 : RT @5stelletv: Rivolta M5S, riunione senatori alle 18. Lezzi: «Nuovo voto su Rousseau», raccolte 2.300 firme - GiuseppeDelll : @ToniSonia @dellorco85 @GiuseppeConteIT Io comincio a sperare nella riunione congiunta convocata per oggi alle 18:0… - 5stelletv : Rivolta M5S, riunione senatori alle 18. Lezzi: «Nuovo voto su Rousseau», raccolte 2.300 firme -