Rita Pavone | prima del successo | retroscena del passato che non immaginereste

Leggi su altranotizia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ildelche non: cos’ha fattodurante la giovinezza,dello straordinariosuldi: non tutti sanno cos’ha fattodel(fonte getty)Come descriveredando il giusto merito e lustro ad un personaggio simbolo di un’era musicale, artista immensa e straordinaria che ha fatto la storia italiana? La talentuosa e iconica cantante, ma anche attrice e showgirl, nasce a Torino nel 1945. Ad incoraggiare la sua passione per il canto è il suo papà, tanto che l’artista esordisce giovanissima al Teatro Alfieri insieme ad altri coetanei. Una ...