(Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - È in corsoa zona della Bassa Atesina in Altouna massiccia operazione di ricerca da parte sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori acquatici, finalizzata a trovare ildi, l'uomo di 63 anni scomparso dalla sera del 4 gennaio scorso assieme alla compagna Laura Perselli di 68 anni. Ildi quest'ultima era stato ripescato una settimana fa esatta proprio dal fiume. Lesono concentrate nel corso d'acqua, fortemente abbassato di livello proprio per agevolare le operazioni. Sono impegnati oltre cento uomini ma anche imbarcazioni (gommoni e barche a remi), sette unità cinofile messe a disposizione dal Ministero dell'Interno tedesco a seguito di contatti tra l'Arma dei Carabinieri di ...

sulsitodisimone : Riprese nell'Adige le ricerche del corpo di Peter Neumair - Agenzia_Italia : Riprese nell'Adige le ricerche del corpo di Peter Neumair - messveneto : Coppia scomparsa nell’Adige: maxi battuta nel fiume abbassato per recuperare il corpo del padre di Benno: Riprese l… - MatthewGoodeIT : ?? Downton Abbey: le riprese del sequel partiranno questa primavera, fra la fine di marzo e l’inizio di aprile, e se… - rassegnastampa : Riprese nell'Adige le ricerche del corpo di Peter Neumair -

Ultime Notizie dalla rete : Riprese nell

AGI - Agenzia Italia

Come vi avevamo raccontato'articolo dedicato alle location della serie , non è Londra la città utilizzata per le, bensì Bath , a poche ore di treno dalla capitale inglese. Il dramma in ...... con scarse prospettive di rapide'. È un vuoto pesante, che grava sulla lunga filiera che si ricordava: mancate spese'alloggio,'alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping ...Vela , Luna Rossa non poteva iniziare meglio la finale di Prada Cup contro Ineos Team Uk: 2-0 per l’imbarcazione ...Benvenuto Cellini ha avuto una fortuna nella sua lunga e avventurosa vita: trovare un biografo eccezionale. Chi? Benvenuto Cellini stesso, autore di un’autobiografia fantasiosa e romanzesca, spesso in ...