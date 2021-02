Riciclo dei cartoni delle uova: guarda quante cose si possono creare (Di sabato 13 febbraio 2021) Con il Riciclo cartoni delle uova si possono creare tantissime cose date un po’ uno sguardo a queste idee… Si avvicina la Pasqua uno dei simboli per eccellenza di questo periodo di festa sono le uova. Quando in casa vengono consumate le uova, ci rimangono dei fantastici cartoncini che possono essere riciclati, per creare dei bellissimi lavoretti. Ecco qualche idea da cui prendere spunto per fare delle nuove creazioni, perfette non solo nel periodo di Pasqua ma anche nel resto dell’anno. 1.Cornice floreale con cartoni delle uova Tagliate da un cartone gli appoggi dove vengono posizionate le uova. Apriteli e tagliateli ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 13 febbraio 2021) Con ilsitantissimedate un po’ uno sguardo a queste idee… Si avvicina la Pasqua uno dei simboli per eccellenza di questo periodo di festa sono le. Quando in casa vengono consumate le, ci rimangono dei fantastici cartoncini cheessere riciclati, perdei bellissimi lavoretti. Ecco qualche idea da cui prendere spunto per farenuove creazioni, perfette non solo nel periodo di Pasqua ma anche nel resto dell’anno. 1.Cornice floreale conTagliate da un cartone gli appoggi dove vengono posizionate le. Apriteli e tagliateli ...

