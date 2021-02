Relazioni di coppia, Maria Felicia Amato: Perché il legame funzioni occorre tener viva la confluenza tra patto segreto e dichiarato (Di sabato 13 febbraio 2021) di Rosina Musella Nei prossimi mesi, diversi saranno gli incontri virtuali con la dottoressa Maria Felicia Amato, docente, psicologa e psicoterapeuta presso il Centro Ananda di Napoli, durante i quali verranno affrontate diverse problematiche. La dottoressa Amato, dopo la prima laurea conseguita nel 1986 presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, si laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso la “Federico II”, specializzandosi in Psicoterapia Sistemico-relazionale presso l’ITeR di Napoli. Nel 1987 l’incontro della vita con Paolo Menghi, che la guida nello studio della Normodinamica in cui consegue il diploma di Insegnante di I livello. Nel mentre approfondisce lo studio di altri settori, diventando Insegnante di I Livello di MBCT per la Depressione e operatore del Progetto Gaia-Kirone. Da anni è attiva ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 febbraio 2021) di Rosina Musella Nei prossimi mesi, diversi saranno gli incontri virtuali con la dottoressa, docente, psicologa e psicoterapeuta presso il Centro Ananda di Napoli, durante i quali verranno affrontate diverse problematiche. La dottoressa, dopo la prima laurea conseguita nel 1986 presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, si laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso la “Federico II”, specializzandosi in Psicoterapia Sistemico-relazionale presso l’ITeR di Napoli. Nel 1987 l’incontro della vita con Paolo Menghi, che la guida nello studio della Normodinamica in cui consegue il diploma di Insegnante di I livello. Nel mentre approfondisce lo studio di altri settori, diventando Insegnante di I Livello di MBCT per la Depressione e operatore del Progetto Gaia-Kirone. Da anni è attiva ...

