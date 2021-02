Reggio Emilia: lo schiaffeggia e poi lo getta di peso nel fiume, il video è scioccante (Di sabato 13 febbraio 2021) . È diventato virale il video che vede protagonista Alfonso Mendicino (con precedenti penali) a Reggio Emilia: scende dall’auto, si dirige verso un altro uomo fermo davanti al bar in via Dalmazia, lo aggredisce violentemente con schiaffi e facendolo rovinare a terra. Poi lo getta nel torrente. E nessuno interviene. In pieno giorno, davanti agli occhi di decine di testimoni (automobilisti compresi) ha preso a a schiaffi un uomo davanti a un bar per poi trascinarlo in strada per i vestiti e spingerlo nel greto del torrente Crostolo, a Regio Emilia. Nessuno è intervenuto, come si vede nelle immagini girate da uno degli astanti dell’aggressione, diventate virale in video poi girato di telefono in telefono, sui social network. Prima dello sconcertante gesto, chiede più volte alla sua ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) . È diventato virale ilche vede protagonista Alfonso Mendicino (con precedenti penali) a: scende dall’auto, si dirige verso un altro uomo fermo davanti al bar in via Dalmazia, lo aggredisce violentemente con schiaffi e facendolo rovinare a terra. Poi lonel torrente. E nessuno interviene. In pieno giorno, davanti agli occhi di decine di testimoni (automobilisti compresi) ha preso a a schiaffi un uomo davanti a un bar per poi trascinarlo in strada per i vestiti e spingerlo nel greto del torrente Crostolo, a Regio. Nessuno è intervenuto, come si vede nelle immagini girate da uno degli astanti dell’aggressione, diventate virale inpoi girato di telefono in telefono, sui social network. Prima dello sconcertante gesto, chiede più volte alla sua ...

