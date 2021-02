Recupero Juventus-Napoli, calendario troppo fitto: al momento nessuno slot disponibile (Di sabato 13 febbraio 2021) La partita di questa sera tra Napoli e Juventus entrerà, per forza di cose, nella storia. Infatti è la prima volta in assoluto in Serie A che si giocherà prima la sfida di ritorno rispetto alla gara di andata. Esattamente un girone di campionato fa, le due squadre si sarebbero dovute affrontare all’Allianz Stadium di Torino nel posticipo della terza giornata di campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, un top player verso l'addio: "Sarà sacrificato per acquistare un centrocampista" Partita che non si è disputata a causa delle note vicende legate alla situazione Covid-19 in casa Napoli. Ora, quando ormai abbiamo scavalcato il giro di boa del torneo, il Recupero di Juventus-Napoli non è ancora stato inserito in calendario, rendendo la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 13 febbraio 2021) La partita di questa sera traentrerà, per forza di cose, nella storia. Infatti è la prima volta in assoluto in Serie A che si giocherà prima la sfida di ritorno rispetto alla gara di andata. Esattamente un girone di campionato fa, le due squadre si sarebbero dovute affrontare all’Allianz Stadium di Torino nel posticipo della terza giornata di campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato, un top player verso l'addio: "Sarà sacrificato per acquistare un centrocampista" Partita che non si è disputata a causa delle note vicende legate alla situazione Covid-19 in casa. Ora, quando ormai abbiamo scavalcato il giro di boa del torneo, ildinon è ancora stato inserito in, rendendo la ...

