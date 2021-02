Real Madrid, occhi su Koulibaly per sostituire Sergio Ramos (Di sabato 13 febbraio 2021) Sergio Ramos è sempre più lontano dal rinnovo del contratto con il Real Madrid, in scadenza a giugno. Nel frattempo i Blancos si stanno guardando intorno per trovare un sostituto. Secondo il quotidiano sportivo “Marca“, tra i nomi spunterebbe quello di Kalidou Koulibaly, il quale sarebbe già in contatto con il presidente Florentino Perez. Il prezzo del centrale difensivo potrebbe variare molto in funzione del raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale del Napoli, ovvero la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Il favorito resta l’austriaco del Bayern Monaco David Alaba, anche lui in scadenza di contratto. Su di lui, però, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain e l’Inter. Nel mirino dei blancos anche Jules Kounde’ del Siviglia e Pau Torres del VillarReal ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021)è sempre più lontano dal rinnovo del contratto con il, in scadenza a giugno. Nel frattempo i Blancos si stanno guardando intorno per trovare un sostituto. Secondo il quotidiano sportivo “Marca“, tra i nomi spunterebbe quello di Kalidou, il quale sarebbe già in contatto con il presidente Florentino Perez. Il prezzo del centrale difensivo potrebbe variare molto in funzione del raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale del Napoli, ovvero la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Il favorito resta l’austriaco del Bayern Monaco David Alaba, anche lui in scadenza di contratto. Su di lui, però, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain e l’Inter. Nel mirino dei blancos anche Jules Kounde’ del Siviglia e Pau Torres del Villar...

