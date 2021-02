Raggi impone lo stop alle auto a San Valentino I ristoratori | “Ci dà il colpo di grazia”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 febbraio 2021) A Roma Virginiaha fatto scattare la domenica ecologica anche nel giorno di San. Laddove non arrivano il Covid, il Cts, i Dpcm, arriva Virginiaa dare l’ennesima mazzata agli esercenti romani. “Purtroppo anche la prossima festa di Sanpasserà con i ristoranti chiusi per cena, e con una “domenica ecologica” stabilita dall’Amministrazione senza nessun presupposto fattuale. Questo, oltre a rappresentare un ingente danno economico stimato in 14 milioni di euro per le migliaia di ristoranti della città, priva almeno 180 mila coppie, per lo più giovani e giovanissime, dell’emozione di festeggiare nel modo più consueto, ovvero a cena, una ricorrenza importante come ‘la festa degli innamorati’.” È quanto denuncia in una nota il Presidente di Fipe Roma, Sergio Paolantoni....