Ragazza suicida per revenge porn | assolti gli amici che avevano diffuso i video

(Di sabato 13 febbraio 2021) Sentenza di “non luogo a procedere” per i giovani chehard di Michela Deriu senza il suo consenso. Lasi erata nel 2017 È stato chiuso il procedimento penale a carico di due uomini di Porto Torres, M. C., di 26 anni, e R. P., di 31. Erano accusati L'articolo proviene da YesLife.it.

Sono stati prosciolti per non aver commesso il fatto gli amici di Michela Deriu, la ragazza morta suicida in seguito alla diffusione di un video intimo il 4 novembre 2017 a La Maddalena. Erano accusati di aver diffuso i filmati che mostravano la barista 22enne durante un rapporto ...La giovane era stata vittima di revenge porn, in quanto era stato diffuso un suo video in cui aveva un rapporto sessuale. Una giovane ragazza, Michela Deriu, una barista di 22 anni originaria de La Ma ...Sulla morte di Martina Rossi la Cassazione parla di errore macroscopico dei giudici dell'Appello che hanno esaminato le prove in modo superficiale. Il 21 gennaio scorso infatti ...