Quanto durerà il grande freddo? Le ultime novità | ecco cosa si prevede

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 13 febbraio 2021) L’Italia sarà stretta nella morsa delin questo weekend di San Valentino. Si tratta di un’irruzione poderosa, la più intensa da inizio inverno, con aria artica continentale che favorisce il crollo delle temperature. L’aria gelida scorrerà lungo il corridoio orientale del promontorio anticiclonico sbilanciato dall’Europa Sud-Occidentale verso la Penisola Scandinava. Quest’aria fredda e secca sta però interagendo con un ciclone mediterraneo. Da ciò derivano le nevicate fino a quote basse e in pianura su parte dell’Italia. Lo schema barico è però destinato ad una rapida evoluzione, che ci proietterà verso un cambiamento che non tarderà a manifestarsi. Dopo inizio settimana, l’anticiclone tenderà infatti a premere verso l’Italia, coricandosi alle basse latitudini europee senza più essere sbilanciato verso nord. Ne conseguirebbe quindi ...