Quanto brucia a Casalino? Pianto disperato, le immagini sconvolgenti (e Mentana lo sfotte?) (Di sabato 13 febbraio 2021) Dentro Mario Draghi, fuori Giuseppe Conte. Oggi, sabato 13 febbraio, si è consumato il giuramento dell'ex governatore della Bce e della sua squadra, che pone una pietra tombale sulla parentesi (lunghissima) del presunto avvocato del popolo a Palazzo Chigi. Conte, nel momento del passaggio della campanella, si è mostrato sorridente, disteso. Insomma, è riuscito a dissimulare benissimo, a nascondere quello che con grande probabilità era il suo vero stato d'animo. Già, rosica. Ne siamo sicuri. Ed è umano, giusto, corretto chi sia così. L'ormai ex premier Conte, inoltre, ha incassato un calorosissimo applauso dai dipendenti di Palazzo Chigi, affacciati alle finestre quando lui era uscito nel cortile. Applauso lungo, rumoroso, sentito. Insomma, l'avvocato è conosciuto come persona affabile e questo lo ha dimostrato: tra i dipendenti del Palazzo, insomma, si è fatto voler bene. Un applauso ...

