Proroga blocco spostamenti tra Regioni, ora è ufficiale: l'ultimo Cdm del Conte bis vara il decreto. Il governo uscente ha appena varato il decreto che proroga il divieto di spostamento tra Regioni, anche se gialle. Senza l'intervento dell'esecutivo dimissionario dalla mezzanotte di lunedì 15 febbraio ci sarebbe stato un 'liberi tutti'. Il governo Draghi, che si insedierà a breve, potrà lavorare con più calma al nuovo pacchetto di norme, in vista della scadenza del dpcm il 5 marzo. Il caos sul divieto di spostamenti tra Regioni gialle è stato finalmente risolto. Dopo giorni di tira e molla il governo uscente ha dovuto cedere, e ha emanato il nuovo decreto durante quello che probabilmente è stato l'ultimo Cdm.

