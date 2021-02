Pronostico di Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk | sedicesimi di andata di Europa League

(Di sabato 13 febbraio 2021) Con il ritorno delle coppe europee si entra nel vivo della stagione calcistica, con le squadre che devono dividere i loro sforzi tra campionato nazionale e competizioni internazionali. Giovedì 18 febbraio torna l’con in calendario la prima fase a eliminazione diretta, idi finale. Nella gara diilTelospiterà gli ucraini dello. Di seguito ildiTel. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA? Gli israeliani padroni di casa hanno ottenuto la qualificazione alla fase a eliminazione diretta arrivando secondi nel gruppo I di, ottenendo 11 ...

Ultime Notizie dalla rete : Pronostico Maccabi

La Notizia Sportiva

