Pronostico di Dinamo Kiev-Brugge | andata dei sedicesimi di Europa League

Nel giovedì europeo esordirà in Europa League in questa stagione, dopo essere arrivato terzo nel suo girone di Champions, la Dinamo Kiev. Per gli ucraini l'avversario sarà l'ostico Brugge anche lui arrivo terzo nel suo raggruppamento di Champions. Due ottime squadre dunque, che vogliono diventare protagoniste in Europa League. Di seguito il Pronostico di Dinamo Kiev-Brugge. COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA SFIDA? Dopo detto entrambe le squadre arrivano dalla Champions League, dopo essere arrivate terze nei rispettivi gruppi. La sfida è molto interessante e incerta, con le due compagini che hanno rose competitive e in grado di mettere in difficoltà la maggior parte delle squadre ...

