Pro Vercelli-Grosseto, nessuno può rallentare: le probabili formazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Pro Vercelli-Grosseto in campo nel pomeriggio a partire dalle 15.00 al “Piola”, nella 24a giornata del campionato di Serie C girone A. Ecco come i tecnici hanno preparato l’incontro. Il momento della Pro Vercelli La Pro arriva alla sfida di questo pomeriggio dopo il pareggio senza gol maturato sul campo della Lucchese domenica scorsa. La formazione allenata da Modesto occupa in classifica la terza piazza con 40 punti all’attivo, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima sconfitta subita dalla formazione piemontese risale al 19 dicembre scorso, quando cadde in trasferta sul campo del Lecco. Da lì in avanti sono arrivate 3 vittorie (Carrarese, Novara, Renate) e 4 pareggi (Pontedera, Piacenza, Pro Patria, Lucchese). La Pro Vercelli, che con il Grosseto affronterà il 13° impegno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Proin campo nel pomeriggio a partire dalle 15.00 al “Piola”, nella 24a giornata del campionato di Serie C girone A. Ecco come i tecnici hanno preparato l’incontro. Il momento della ProLa Pro arriva alla sfida di questo pomeriggio dopo il pareggio senza gol maturato sul campo della Lucchese domenica scorsa. La formazione allenata da Modesto occupa in classifica la terza piazza con 40 punti all’attivo, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima sconfitta subita dalla formazione piemontese risale al 19 dicembre scorso, quando cadde in trasferta sul campo del Lecco. Da lì in avanti sono arrivate 3 vittorie (Carrarese, Novara, Renate) e 4 pareggi (Pontedera, Piacenza, Pro Patria, Lucchese). La Pro, che con ilaffronterà il 13° impegno ...

magica_pro : #ProVercelli-#Grosseto, le probabili formazioni - GrossetoSport : New post (Verso Pro Vercelli-Grosseto, il tecnico dei piemontesi Modesto: 'Gara dura contro una squadra che ha un g… - magica_pro : #ProVercelli, #Smerieri in #conferenza: “Bilancio lusinghiero, siamo molto ambiziosi” - PEFIORENTINA : Serie C Top Scorers Group A 1st Jacopo Mancini Albinoleffe 10 2nd Mattia Morello Pergolettese 9 3rd Francesco Ga… - Toro_News : ????? | IL WEEKEND DELLE GIOVANILI L'Under 18 sfida il Milan mentre Under 17 e Under 16 giocheranno contro la Pro V… -