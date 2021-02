Premio Cinello Unlimited | quando arte e cultura incontrano il digital

Leggi su gqitalia

(Di sabato 13 febbraio 2021) Un nuovo riconoscimento che punta a valorizzare le migliori esperienze in ambito artistico ele, capaci di costruire connessioni con il mondo della tecnologiae. È il, che debutta quest'anno con la sua prima edizione: un'idea che nasce dalla visione di, l'azienda fondata da John Blem e Franco Losi specializzata nella realizzazione dei DAW –Artwork, le versionii in scala 1:1 e ad altissima qualità e risoluzione dei capolavori custoditi nei più importanti musei italiani; e che proprio per questo intende sostenere i settori delle arti visive e dellache si stanno affacciando alla sempre più centrale dimensionedelle nostre vite. Sono 30 i ...