Premier League, i risultati della ventiquattresima giornata: tris del Leicester al Liverpool

Calendario Premier League, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali.

Premier League, i risultati della ventiquattresima giornata

Continua il momento difficile del Liverpool. Nella prima sfida della ventitreesima giornata i Reds perdono 3-1 in casa del Leicester e mettono a rischio il ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League DIRETTA/ Leicester Liverpool (risultato finale 3 - 1) video e tv: le foxes la ribaltano

(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) SI COMINCIA Leicester Liverpool adesso sta per cominciare: ci resta giusto il tempo per spulciare tra le statistiche stagionali nella Premier League inglese 2020 - ...

Il Liverpool cade di nuovo: il Leicester vince 3 - 1

Clamorosa vittoria in rimonta del Leicester per 3 - 1 sui campioni in carica del Liverpool, in una gara valida per la 24ª giornata di Premier League. Succede tutto nel secondo tempo: Reds in vantaggio al 67' con Salah, il pareggio delle Foxes al 79' con un gol su punizione di Maddison. Curiosità, l'arbitro aveva prima fischiato un ...

Premier League, calendario e orari della 24^ giornata Sky Sport Il Leicester fa l'impresa in 6'. Liverpool, Premier sempre più lontana

I Reds vanno avanti con Salah, ma tra il 79' e l'85' subiscono i gol di Maddison, Vardy e Barnes con Alisson ancora una volta disastroso ...

Premier League 2020/2021: il Leicester torna al secondo posto, Liverpool steso 3-1

Premier League 2020/2021: il Leicester torna al secondo posto, Liverpool steso 3-1 nel match valevole per la ventiquattresima giornata di campionato ...

