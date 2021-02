Premier League 2020 2021 | notte fonda Tottenham | travolto 3-0 dal Manchester City

(Di sabato 13 febbraio 2021) Iltravolge ilin occasione della ventiquattresima giornata di. Lo score è aperto dal penalty di Rodri, che pone dunque fine a una serie di calci di rigore falliti dagli uomini di Guardiola. All’interno del secondo tempo Gundogan sigla la personale doppietta nel giro di un quarto d’ora: al 50? mette in porta il cioccolatino di Sterling, con Lloris con non poche responsabilità nel frangente; il raddoppio arriva al 66? direttamente dal piede di Ederson, che piazza il tedesco dinanzi a Lloris grazie a un rinvio dalla sua area. La banda di Guardiola è sempre più prima in campionato (+7 sul Leicester, con una partita in meno): oggi è arrivata la sedicesima vittoria consecutiva in tutte le competizione e il 22esimo risultato ...

LEICESTER (Inghilterra) - Crisi nera in casa Liverpool che cade in trasferta per 3 - 1 contro il Leicester trovando il terzo ko consecutivo in. Non rialza la testa la formazione di Klopp dopo il 4 - 1 subito ad Anfield dal City, mentre riscattano lo 0 - 0 con il Wolverhampton gli uomini di Rodgers. Al 27' è Firmino a trovare ...Cosa succede al magico Liverpool di Jurgen Klopp ? Da un mese a questa parte la stagione dei Reds ha preso una bruttissima piega, con sole due vittorie ine l'eliminazione dalla FA Cup per opera del Manchester United. Ma quello che preoccupa maggiormente è il dato relativo alle sconfitte, ben cinque nelle ultime sette partite tra ...Due netti 3-0 nelle due partite di oggi giocate in Premier. Guardiola batte Mou, notte fonda per il Tottenham.