Premier League 2020/2021: il Leicester torna al secondo posto, Liverpool steso 3-1 (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Leicester stende 3-1 in rimonta il Liverpool nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League 2020/2021 grazie alle reti di Maddison, Vardy e Barnes che rendono vano il momentaneo vantaggio ospite siglato da Salah. Nel primo tempo non ci sono grandi occasioni da segnalare, ma soltanto l’infortunio di James Milner, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in favore di Thiago Alcantara. Nella ripresa Mohamed Salah porta in vantaggio i Reds, ma le Foxes non restano a guardare, infatti qualche minuto più tardi raggiungono il pareggio grazie ad un calcio di punizione di James Maddison. Gli ultimi dieci minuti di gara sono incredibile, poiché Alisson sbaglia completamente l’uscita e regala palla a Jamie Vardy che, a porta vuota, deposita in rete; all’85’ è Havery ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilstende 3-1 in rimonta ilnel match valevole per la ventiquattresima giornata digrazie alle reti di Maddison, Vardy e Barnes che rendono vano il momentaneo vantaggio ospite siglato da Salah. Nel primo tempo non ci sono grandi occasioni da segnalare, ma soltanto l’infortunio di James Milner, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in favore di Thiago Alcantara. Nella ripresa Mohamed Salah porta in vantaggio i Reds, ma le Foxes non restano a guardare, infatti qualche minuto più tardi raggiungono il pareggio grazie ad un calcio di punizione di James Maddison. Gli ultimi dieci minuti di gara sono incredibile, poiché Alisson sbaglia completamente l’uscita e regala palla a Jamie Vardy che, a porta vuota, deposita in rete; all’85’ è Havery ...

CorSport : #Ancelotti, paura per la figlia: irruzione dei ladri mentre era in casa ?? - tuttosport : Paura in casa #Ancelotti, rubata la cassaforte! ?? - Pall_Gonfiato : Terzo tonfo di fila per il #Liverpool di #Klopp in #PremierLeague - alfonso25592 : @ValenMariani @LCFC @LFC @SkySport Martedì c'è il Lipsia, se non si sveglia il Liverpool, il tedesco junior (Nagel… - sportli26181512 : Leicester-Liverpool 3-1: Il Leicester conquista tre punti importanti sfruttando al meglio il fattore casa. Nel matc… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Il Liverpool cade di nuovo: il Leicester vince 3 - 1

Clamorosa vittoria in rimonta del Leicester per 3 - 1 sui campioni in carica del Liverpool, in una gara valida per la 24ª giornata di Premier League. Succede tutto nel secondo tempo: Reds in vantaggio al 67' con Salah, il pareggio delle Foxes al 79' con un gol su punizione di Maddison. Curiosità, l'arbitro aveva prima fischiato un ...

Premier, crisi Liverpool: Alisson regala la vittoria al Leicester

LEICESTER (Inghilterra) - Crisi nera in casa Liverpool che cade in trasferta per 3 - 1 contro il Leicester trovando il terzo ko consecutivo in Premier League. Non rialza la testa la formazione di Klopp dopo il 4 - 1 subito ad Anfield dal City, mentre riscattano lo 0 - 0 con il Wolverhampton gli uomini di Rodgers. Al 27' è Firmino a trovare ...

Premier League, calendario e orari della 24^ giornata Sky Sport DIRETTA/ Leicester Liverpool (risultato finale 3-1) video e tv: le foxes la ribaltano

Diretta Leicester Liverpool. Streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata di ritorno della Premier League inglese ...

Profondo Reds a Leicester: il Liverpool crolla 3-1

Il Liverpool crolla clamorosamente a Leicester facendosi rimontare e subendo tre gol in pochi minuti. E' la terza sconfitta consecutiva.

Clamorosa vittoria in rimonta del Leicester per 3 - 1 sui campioni in carica del Liverpool, in una gara valida per la 24ª giornata di. Succede tutto nel secondo tempo: Reds in vantaggio al 67' con Salah, il pareggio delle Foxes al 79' con un gol su punizione di Maddison. Curiosità, l'arbitro aveva prima fischiato un ...LEICESTER (Inghilterra) - Crisi nera in casa Liverpool che cade in trasferta per 3 - 1 contro il Leicester trovando il terzo ko consecutivo in. Non rialza la testa la formazione di Klopp dopo il 4 - 1 subito ad Anfield dal City, mentre riscattano lo 0 - 0 con il Wolverhampton gli uomini di Rodgers. Al 27' è Firmino a trovare ...Diretta Leicester Liverpool. Streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata di ritorno della Premier League inglese ...Il Liverpool crolla clamorosamente a Leicester facendosi rimontare e subendo tre gol in pochi minuti. E' la terza sconfitta consecutiva.