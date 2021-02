Premier League 2020/2021: il Burnley rialza la testa, 3-0 a domicilio al Crystal Palace (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Burnley passa 3-0 al Selhurst Park di Londra contro il Crystal Palace nel match valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League 2020/2021 grazie alle reti siglate da Gudmundssoon, Rodriguez e Lowton. Gli ospiti si rendono protagonisti di un grande avvio di gara, tant’è che passano in vantaggio dopo soli cinque minuti con un gol dell’islandese, a cui fa seguito il raddoppio di Jay Rodriguez al 10?. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono a reagire. In apertura di ripresa Matthew Lowton chiude definitivamente i giochi a favore degli uomini di Sean Dyche. In virtù di questo risultato il Burnely sale a 26 punti e si allontana dalla zona calda della classifica, mentre il Crystal Palace resta fermo a quota 29. ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilpassa 3-0 al Selhurst Park di Londra contro ilnel match valevole per la ventiquattresima giornata digrazie alle reti siglate da Gudmundssoon, Rodriguez e Lowton. Gli ospiti si rendono protagonisti di un grande avvio di gara, tant’è che passano in vantaggio dopo soli cinque minuti con un gol dell’islandese, a cui fa seguito il raddoppio di Jay Rodriguez al 10?. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono a reagire. In apertura di ripresa Matthew Lowton chiude definitivamente i giochi a favore degli uomini di Sean Dyche. In virtù di questo risultato il Burnely sale a 26 punti e si allontana dalla zona calda della classifica, mentre ilresta fermo a quota 29. ...

