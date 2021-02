Prada Cup | Max Sirena | “Qualche errore di bolina Rimaniamo concentrati | la serie è lunga”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Luna Rossa è in vantaggio per 2-0 su Ineos UK nella Finale diCup 2021 in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Avvio migliore non poteva esserci per la flotta italiana, superiore con il tanto amato vento leggero e poi capace di mettere sotto i britannici anche con brezza superiore ai 15 nodi. Max, skipper del TeamPirelli, invita giustamente a mantenere la calma in unaancora lunghissima ed al meglio delle tredici regate: “E’ stata una giornata positiva, ma siamo solo all’inizio ed abbiamo vinto due gare. Sarà importante mantenere alta la concentrazione perché tutto può succedere. Domani però scenderemo in acqua sapendo che la barca sta andando molto bene“. Il 49enne romagnolo sottolinea come Luna Rossa si sia trovata a proprio agio in condizioni differenti: “La cosa importante è ...

