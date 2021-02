Prada Cup, magica Luna Rossa! Ineos demolita con vento leggero nella prima regata! (Di sabato 13 febbraio 2021) Luna Rossa incomincia alla grande la propria avventura nella Finale della Prada Cup. Team Prada Pirelli ha letteralmente asfaltato Ineos Uk nella prima regata andata in scena nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha così conquistato un punto importantissimo nella serie conclusiva, iniziata proprio stanotte nel Golfo di Hauraki. Sul sempre insidioso campo di regata A, dove soffiava un leggerissimo vento tra gli 8 e gli 11 nodi, l’equipaggio tricolore si è dimostrato decisamente a suo agio e ha annichilito i britannici con una prova perfetta sotto ogni punto di vista. Il vantaggio finale è di addirittura 1’52”. Luna Rossa è risultata tecnicamente impeccabile con brezza delicata, ha dominato dal punto ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)Rossa incomincia alla grande la propria avventuraFinale dellaCup. TeamPirelli ha letteralmente asfaltatoUkregata andata in scenabaia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha così conquistato un punto importantissimoserie conclusiva, iniziata proprio stanotte nel Golfo di Hauraki. Sul sempre insidioso campo di regata A, dove soffiava un leggerissimotra gli 8 e gli 11 nodi, l’equipaggio tricolore si è dimostrato decisamente a suo agio e ha annichilito i britannici con una prova perfetta sotto ogni punto di vista. Il vantaggio finale è di addirittura 1’52”.Rossa è risultata tecnicamente impeccabile con brezza delicata, ha dominato dal punto ...

