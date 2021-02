Prada Cup | Luna Rossa-Ineos 2-0 | le previsioni meteo per domani Si alza il vento…

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021)è stata impeccabile nella prima giornata della Finale dellaCup e ha vinto entrambe le gare disputate controUk. Le due prove sono andate in scena in condizioni decisamente differenti l’una dell’altra: in gara-1 il campo di regata A della baia di Auckland era sferzato da un vento leggero tra gli 8 e gli 11 nodi, in gara-2 invece una brezza decisamente più sostenuta ha fatto capolino nel Golfo di Hauraki (si è partiti con 14-15 nodi, nel finale si sono toccati anche i 19-20). In entrambe le condizioni l’imbarcazione italiana è stata migliore e ha travolto i britannici, già costretti a inseguire. Si pensava che James Spithill e compagni faticassero quando Eolo soffiava con più rabbia e invece l’equipaggio guidato da Max Sirena è in grado di dire la sua in tutte le condizioni. Ora si inizia già a ...