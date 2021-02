Prada Cup, Finale sul campo di regata A. Luna Rossa-Ineos, vento leggerissimo: vantaggio per gli italiani (Di sabato 13 febbraio 2021) Le prime due regate della Finale della Prada Cup si disputeranno sul campo di regata A nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Questa la decisione di Ian Murray, commissario di gara, per le prime due regate del vibrante confronto tra Luna Rossa e Ineos Uk. Gara-1 andrà in scena alle ore 04.12, un’ora dopo toccherà a gara-2. Questi gli orari teorici, ma tutto dipenderà dalle condizioni meteo. Il vento, infatti, è molto debole e non sarà facile prendere il via. Le previsioni dell’ultimo minuto stimano una brezza leggerissima tra gli 8 e gli 11 nodi, dunque poco al di sopra del limite minimo di 6,5 nodi. Potrebbero esserci dei ritardi sulla tabella di marcia. Ricordiamo che la serie conclusiva è al meglio delle 13 regate: chi ne vince sette alza al cielo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Le prime due regate delladellaCup si disputeranno suldiA nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Questa la decisione di Ian Murray, commissario di gara, per le prime due regate del vibrante confronto traUk. Gara-1 andrà in scena alle ore 04.12, un’ora dopo toccherà a gara-2. Questi gli orari teorici, ma tutto dipenderà dalle condizioni meteo. Il, infatti, è molto debole e non sarà facile prendere il via. Le previsioni dell’ultimo minuto stimano una brezza leggerissima tra gli 8 e gli 11 nodi, dunque poco al di sopra del limite minimo di 6,5 nodi. Potrebbero esserci dei ritardi sulla tabella di marcia. Ricordiamo che la serie conclusiva è al meglio delle 13 regate: chi ne vince sette alza al cielo ...

