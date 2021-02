Portogallo, il Boavista ferma il Porto: la rimonta si ferma sul 2-2 (Di domenica 14 febbraio 2021) A pochi giorni dall’ottavo di finale di Champions contro la Juventus, anche il Porto perde punti in campionato. Al Do Dragao infatti è arrivato un 2-2 interno contro il Boavista, squadra blasonata ma impegnata nei bassifondi della classifica della Primeira Liga Portoghese. Una partita molto difficile per il Porto, che ha chiuso il primo tempo in svantaggio 2-0 a causa dei gol di Porozo ed Elis. Grande reazione però degli uomini di Sergio Conceicao, che nel secondo tempo prima accorciano le distanze con Taremi e poi pareggiano i conti grazie alla rete di Sergio Oliveira su rigore all’82’. Il finale è davvero incandescente, perchè lo stesso Oliveira tre minuti dopo sbaglia un altro rigore mentre al minuto 89 Evanilson segnerebbe il 3-2 ma viene tutto fermato dal Var per un fallo di ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) A pochi giorni dall’ottavo di finale di Champions contro la Juventus, anche ilperde punti in campionato. Al Do Dragao infatti è arrivato un 2-2 interno contro il, squadra blasonata ma impegnata nei bassifondi della classifica della Primeira Ligaghese. Una partita molto difficile per il, che ha chiuso il primo tempo in svantaggio 2-0 a causa dei gol di Porozo ed Elis. Grande reazione però degli uomini di Sergio Conceicao, che nel secondo tempo prima accorciano le distanze con Taremi e poi pareggiano i conti grazie alla rete di Sergio Oliveira su rigore all’82’. Il finale è davvero incandescente, perchè lo stesso Oliveira tre minuti dopo sbaglia un altro rigore mentre al minuto 89 Evanilson segnerebbe il 3-2 ma viene tuttoto dal Var per un fallo di ...

