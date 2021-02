Porto-Juventus | Champions League | programma | orario | tv | dove vederla

(Di sabato 13 febbraio 2021): il fascino della massima competizione per club è pronto a tornare, con l’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2020-2021 del torneo più bello e spettacolare del continentale. Da una parte i lusitani di Sérgio Conceição, vecchia conoscenza del calcio italiano, dall’altra i bianconeri di Andrea Pirlo, in un duello che promette scintille: chi la spunterà? Il primo atto della sfida su 180? si terrà ingallo all’Estádio do Dragão., partita valida per l’andata degli ottavi di finale della2020-2021, sarà visibile, mercoledì 17 febbraio h 21, in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV. OA Sport, inoltre, vi fornirà la Diretta LIVE scritta ...

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Come evidenziato da un comunicato apparso ieri sul sito ufficiale della, il brasiliano è ... dunque, che l'ex Barca possa essere arruolabile per il match di Champions contro ilNato nel 1994 , formato nel vivaio della, approda nel calcio over in Serie C, sponda ... Di recente ecco le stagioni all' AtleticoSant'Elpidio, al fianco del tecnico Eddy Mengo , per la ...Porto-Juventus, Champions League: il fascino della massima competizione per club è pronto a tornare, con l'andata degli ottavi di finale dell'edizione 2020-2021 del torneo più bello e spettacolare del ...1 Paulo Dybala vuole tornare e ha tanta fretta. Dopo l'infortunio inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel e mira alla convocazione per gli ottavi di Champions League. In casa Juve le condizion ...